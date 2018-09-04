الثلاثاء 11 سبتمبر أول أيام السنة الهجرية الجديدة

كشفت الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني أن يوم الاثنين القادم سيكون تتمة لشهر ذي الحجة الجاري، وسيكون يوم الثلاثاء 11سبتمبر الجاري، غرة محرم 1440هـ في كل دول العالمين العربي والإسلامي. ودعت الجمعية إلى ضرورة اعتماد الحسابات الفلكية الدقيقة لضبط الرزنامات السنوية مسبقا، لتسهيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

أوضحت الجمعية في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، حدوث الاقتران الفلكي الجيومركزي، بين الشمس والقمر، مساء الأحد 29 ذي الحجة 1439 الموافق لـ9 سبتمبر2018، وهو نفس اليوم المخصص لتحري هلال محرم لهذا العام في جل الدول العربية والإسلامية ، حيث ستغرب الشمس في مدينتي المديـة والجزائر العاصمة حوالي الساعة السابعة مساء و7 دقائق (19:07) بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها بـ10دقائق تقريبا أي على الساعة السابعة و17دقيقة (19:17) وعمره 6 دقائق فقط إذا اعتبرنا الإحداثيات المركزية.

أما إذا اعتمدنا الإحداثيات السطحية للأرض، فسيحدث الاقتران الفلكي حسب الجمعية، بعد غروب الشمس على الساعة السابعة و52 (19:52) بالتوقيت المحلي، مما يجعل رؤية الهلال غير ممكنة تماما بالعين المجردة وحتى باستعمال التلسكوب، أي أن رؤيته مستحيلة تماما في كافة المملكة السعودية ودول الجزيرة العربية وحتى في باقي الدول العربية والإسلامية وقارة آسيا وإفريقيا وحتى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكدت الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني أن يوم الثلاثاء 11 سبتمبرالجاري، غرة محرم 1440هـ في العالم العربي والإسلامي، سواء بالنسبة للدول التي بدأت شهر ذي الحجة يوم الأحد أو الاثنين.