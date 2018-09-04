والي المدية يطالب بالقضاء على النقطة السوداء

طالب اليوم محمد بوشمة، والي ولاية المدية ،خلال زيارته التفقدية التي قادته اليوم لمعاينة أشغال الطريق السيار شمال جنوب، بضرورة الإسراع في إتمام الأشغال المتبقية و أعطى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة للمؤسسة المكلفة بالإنجاز بإعطاء الأولوية القصوى للقضاء على النقطة السوداء بدورة الشيخ بن عيسى على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين وزرة وعاصمة الولاية ، التي لازالت من فترة تشهد اختناقا مروريا كبيرا.

هذا ووعدت مؤسسة الإنجاز بتسليم هذا المقطع الهام نهاية أكتوبر المقبل ووعدت بمضاعفة الأشغال قصد إتمام المقطع وتسليمه في الآجال المحددة كما سمحت الزيارة بالوقوف على التقدم الملحوظ في إنجاز هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي يعتبر مكسبا حقيقيا تستفيد منه ولاية المدية والجزائر عموما .