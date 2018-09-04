إسرائيل تقصف حماة السورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن دوي عدة إنفجارات سمع في ريف حماة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الإنفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة.

وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة". ولفت المرصد لاحقا إلى أن "الصواريخ "الإسرائيلية" استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية" في سوريا".

ولوحظ تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق لبنانية ملقيا بالونات حرارية قبل توجهه إلى سوريا.