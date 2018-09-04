دودة غريبة تقضي على محاصيل الفلفل الأخضر والطماطم والبرتقال بوادي العلايق في البليدة

تكبد العشرات من فلاحين بمنطقة متيجة بالضبط بوادي العلايق الواقعة شمال غرب البليدة خسائر كبيرة جراء ظهور دودة غريبة وبعض الحشرات التهمت المحصول .

الفلاحون أكدوا لـ “النهار” أن منتوج الطماطم الأكثر تضررا، بسب انتشار الدود داخل حبة طماطم.

ومما زاد الطين بلة هو انخفاض سعر الخضروات في سوق الجملة، كما اشتكى الفلاحين من غياب بعض الأدوية من سوق مما سهم في إتلاف الخضروات بسرعة.

وهذا بعد سنة من انتظار لبيع الغلة،فيما أكد البعض أن غياب اليد العاملة أكبر مشكل لدى الفلاح الذي أصبح في كل موسم يتوجه في رحلة البحث عن العامل.