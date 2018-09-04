الجزائر تشارك في أولمبياد أبوظبي بـ 99 رياضيا

تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019 منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي بمشاركة 170 دولة من بينها الجزائر التي ستشارك في هذه التظاهرة العالمية بـ 99 رياضيا ورياضية في مختلف الرياضات.

وذكر بيان للأولمبياد الخاص الإقليميي الذي يتواجد مقره بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من هذه الألعاب العالمية تبلغ 1163 لاعبا ولاعبة من مجموع 1639 مشاركا.

ويبلغ مجموع المشاركين في هذه الألعاب العالمية 10 لاف مشاركا يمثلون 170 دولة بينهم 7000 لاعبا ولاعبة في 22 رياضة أولمبية.

وستعرف هذه المنافسات العالمية مشاركة 170 دولة منها بالخصوص الإمارات (286 لاعبا ولاعبة) الجزائر (99) ومصر (72 ) والبحرين (39) والعراق (109) والأردن (45 ) وموريتانيا(14) وفلسطين(44) والسعودية (45) ولبنان (72 ) وليبيا(65) قطر (34) والسودان (48 ) وسوريا(153) وتونس (53) ثم المغرب (41).

ويعد الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد الفروع الإقليمية التسعة للأولمبياد الخاص الدولي ويضم جميع الدول العربية البالغ عددها 22 دولة الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى إيران.

ويسعى هذا الأولمبياد ي بالخصوصي إلى الرفع من عدد الرياضيين والممارسين في العديد من الأنواع الرياضية وتنمية وتطوير المهارات التقنية لدى المؤطرين والمدربين الذين ينتمون لحوالي 23 دولة بالمنطقة وكذا تحسين جودة تدبير وتنظيم التظاهرات والملتقيات الرياضية فضلا عن إنعاش ودعم ثقافة حقوق الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين يعانون من إعاقة ذهنية