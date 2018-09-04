أويحيى : “نسعى جاهدين من أجل تكريس الأجندة الإفريقية 2063”

قال الوزير الأول أحمد أويحي،إن الجزائر تسعى جاهدة من أجل تكريس الأجندة الإفريقية 2063،لاسيما فيما يتعلق ثلاثة مشاريع كبرى.

وذكر الوزير الأول، خلال أشغال المنتدى الـ3 للتعاون الصيني-المشروع الأول يتعلق بالطريق العابر للصحراء الذي توشك الأشغال به على الإنتهاء على مستوى الجزء الجزائري.

وسيثمن المشروع “ميناء الوسط” الذي تنجزه الجزائر بالشراكة مع الصين”.

كما تطرق أويحي ، إلى مشروع أنابيب الغاز الطبيعي بين الجزائر ولاغوس، موضحا أن نسبة دراسته قد عرفت تقدما.

فضلا عن مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا و التشاد،الذي من شأنه أن يكثف العلاقات في ربوع منطقة الساحل الصحراوي.