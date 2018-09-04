انقطاع الكهرباء بعين طاية ،الرويبة وبرج الكيفان

أعلنت مديرية توزيع الغاز و الكهرباء بالحراش, عن انقطاع مبرمج في التيار الكهربائي غدا الأربعاء يمس عددا من الأحياء السكنية التابعة لثلاثة بلديات بشرق العاصمة ابتداء من الساعة 2 ليلا من يوم غد الأربعاء، و ذلك بسبب أشغال تقنية على مستوى 3 مراكز ذات الضغط العالي تقع بعين طاية و الرويبة شمال و برج الكيفان، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر (SDA).

و أوضح البيان أن "الانقطاع المبرمج من الساعة الثانية ليلا إلى غاية الخامسة من يوم الأربعاء الموافق لـ 5 سبتمبر الجاري"، سيمس كل من الأحياء السكنية التابعة لعين طاية و المرسى و برج البحري و جزء من الحميز و برج الكيفان (ناحية درقانة) وحي علي صادق وقهوة شرقي، مشيرة إلى أن الأشغال التقنية على مستوى المركز العالي الضغط بعين طاية وكذا مرزكين بالرويبة و برج الكيفان وراء هذا الانقطاع المؤقت.

و أكدت المديرية أن الفرق التقنية التابعة للشركة سيتم تجنيدها لإتمام الأشغال و إعادة التزويد بالتيار الكهرباء في تلك المناطق المذكورة.

و تقدمت مديرية توزيع الحراش باعتذارها للزبائن عن"الإزعاج" الذي يترتب على هذا الانقطاع، ووضعت في خدمتهم رقما دائما 3303 للاستفسار عن انشغال.