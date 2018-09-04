سوناطراك تحتضن أيام إعلامية حول فرص الإستثمار للشركات الجزائرية

ستنطلق يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، بالجزائر العاصمة، أيام إعلامية، حول فرص الإستثمار للشركات الجزائرية

هذه الأيام ستكون بمبادرة من الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات، لصالح الإدماج الصناعي الوطني، حسب بيان للشركة الوطنية للمحروقات، “سوناطراك”.

وأضاف البيان، أن هذا اللقاء يهدف إلى ترقية المحتوى المحلي لمخططات تطوير سوناطراك

بشكل يسمح برفع نسبة الإدماج الصناعي الوطني في 2030 إلى 55%”.

ويتناول برنامج هذا اللقاء الهام، في اليوم الأول ندوات موضوعاتية سترتكز على رهانات الإستثمار و فرصه.

في حين سيكون اليوم الثاني، مخصصا للموائد المستديرة و النقاشات التي تستدعي حلولا.

من أجل تعزيز و تطوير القدرات الوطنية من شانها زيادة المحتوى المحلي في مخطط تطوير سوناطراك، يضيف المصدر.