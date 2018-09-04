اتصالات الجزائر تطلق خدمة تعبئة حساب الأنترنت عن طريق الهاتف النقال

أطلقت اتصالات الجزائر، خدمة جديدة لزبائنها ، خاصة بتعبئة حساب الأنترنت عن طريق الهاتف النقال.

و تكون تعبئة الحساب حسب بيان للشركة ، بتشكيل الرقم 1500 على الهاتف المحمول،و من أي متعامل هاتف نقال .

و بالإضافة إلى تعبئة حساب ADSL، تسمح هذه الخدمة للزبائن بتعبئة حسابهم 4G LTE الثابت.

وأضاف البيان ، أنه بتشكيل الرقم 1500 من أي هاتف محمول، يمكن للزبائن تعبئة حساب الانترنت ADSL و 4G.

و يضيف المصدر ،أن اتصالات الجزائر تسهر من خلال إثراء هذه الخدمة، على تعزيز إستراتيجيتها المتمثلة في التقرب من زبائنها، وتسهيل عملية تعبئة حساب الانترنت ADSL و 4G LTE.

بالإضافة إلى تنويع أساليب التعبئة ، بإمكان مشتركي الجيل الرابع 4G LTE أيضًا الإطلاع على رصيدهم عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر.