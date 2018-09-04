بلماضي: "المنتخب ليس حفل زواج"

نشط الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، ندوة صحفية زوال الثلاثاء، لأجل التطرق للحديث عن المباراة المقبلة أمام منتخب غامبيا، في ثاني جولات تصفيات كأس إفريقيا 2019...

وقال بلماضي عن لقائه لأول مرة باللاعبين، عقب انطلاق التربص التحضيري في مركز سيدي موسى يوم الإثنين: "كل شيء كان على ما يرام خلال لقائي الأول مع اللاعبين.. إجتمعت مطولا مع اللاعبين وأسعى لوضعهم في أفضل الظروف"، ثم أضاف: "لمست رغبة من اللاعبين في تغيير الوضع".

وعن اختياراته في القائمة التي استدعاها للمواجهة، دافع بلماضي عن نفسه وقال: "إخترت من بإمكانهم الفوز في غامبيا ومزجت بين الخبرة والشباب"، قبل أن يُتابع بالقول: "المنتخب ليس حفل زواج لذلك لا يمكنني دعوة لاعبين للحضور فقط".