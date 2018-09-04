الجزائر تحتضن الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للخط

سيحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، يوم 13 سبتمبر الجاري، الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للخط والمنمنمات والزخرفة.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر إلى غاية 18 من سبتمبر الحالي، فنانون من 15 دولة عربية وإسلامية، بإشراف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي.

وحسب مأكده محافظ التظاهرة، موسى كشكاش، سيتم عرض بالمناسبة أكثر من 100 لوحة في الخط والمنمنمات والزخرفة.

كما أن عددا كبيرا من الفنانين الجزائريين، من مختلف أنحاء الوطن سيشاركون في هذا الموعد الفني الذي أصبح يستقطب المهتمين .