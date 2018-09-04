بلماضي: “بولاية لا يعرف إفريقيا وفيغولي لديه الرغبة”
أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن لديه نظرته على مباراة “غامبيا” ولهذا السبب اختار الأسماء التي ستمثل المنتخب في خرجته الأولى.
وقال بلماضي في الندوة الصحفية: “كانت عندي نظرة لتجهيز المباراة في وقت قصيرة والقائمة تتطابق مع المعطيات لأنه لدينا مباراة قريبة ومهمة”.
وأضاف: “على سبيل المثال بولاية لا يعرف إفريقيا وهو معنا اليوم، القائمة شهدت خليط بين القدامى والجدد”.
وتابع: “سفيان فيغولي لم يلعب كثيرا في بداية الموسم لكن لديه الرغبة في اللعب وقام بكل التحضيرات مع فريقه.”
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