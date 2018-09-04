الجزائر وتونس يبحثان من بكين سبل تعزيز العلاقات بينهما

إلتقى الوزير الأول، أحمد أويحي، اليوم الثلاثاء، بنظيره التونسي، يوسف الشاهد، للتطرق لمختلف المسائل الجهوية، ذات الإهتمام المشترك

وعلى هامش المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي ببكين، تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

هذا وقال رئيس الحكومة التونسية، أن العلاقات “الجزائرية-التونسية” ممتازة، واصفا إياها بالتاريخية والفريدة.

وإغتنم الشاهد فرصة اللقاء، مطالبا بضرورة الإرتقاء بالتعاون الإقتصادي للبلدين إلى مستوى تعاونهما السياسي.