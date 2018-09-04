أكثر من 9 ملايين تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

ستشرف غدا الأربعاء وزيرة التربية نورية بن غبريط رفقة وزير الداخلية نور الدين بدوي على الإنطلاق الرسمي للموسم الدراسي من معسكر.

تحت شعار ” العيش معا في سلام مكسب ومبدأ تربوي”.

وستستقبل أكثر من 27 ألف مؤسسة تربوية أزيد من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة عبر التراب الوطني غدا الأربعاء.

إضافة إلى الأقسام الجاهزة التي تم الإستعانة بها لمواجهة مشكل الاكتظاظ خلال هذا الموسم.

وأفادت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الهدف هذ الموسم هو تنفيذ الأهداف الثلاثة التي حددتها الندوتان الوطنيتان.

لتقييم ودعم إصلاح المدرسة المنظمتان في شهر جويلية لسنتي 2014 و 2015 و الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003.

ويتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي وتحسين حوكمة المدرسة وتعزيز مكانة وأهمية التكوين.

مؤكدة أن مدرسة الجودة تحتاج إلى بلوغ الإحترافية في ممارسات التعليم والتسيير وجعلها في خدمة التلميذ.

وبالأخص بالنسبة للأساتذة الذين يتم تحسين مستواهم وكفاءاتهم من خلال التكوين المستمر.

هذا ويمثل تلاميذ التعليم الإبتدائي أعلى نسبة بـ 48.8 بالمائة من مجموع التلاميذ.ذ

فيما النسب الباقية مقسمة بين التعليم المتوسط والثانوي والتحضيري موزعين على 26.964 مؤسسة تعليمية.

ولضمان إنجاح الدخول المدرسي تعزز قطاع التربية الوطنية هذا الموسم بإنجازات جديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة.