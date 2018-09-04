“غولام” على موعد أخير قبل العودة إلى الميادين !

أكدت المصادر الصحفية الإيطالية أن “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” ينتظر سماع أخبار جيدة بخصوص عودة الجزائري “فوزي غولام” لتدريبات فريقه.

وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن “غولام” سيجري فحص طبي أخير هذا الجمعة قبل أن يعود لتدريبات فريقه.

وستأتي عودة الجزائري للفريق بمثابة صفقة جديدة للنادي وهو الذي غاب لمدة عام كامل عن “البارتينوبي” بسبب الإصابة.

يذكر أن الخسارة القاسية لـ “نابولي” ضد “سامبدوريا” في الجولة الماضية في “الكالتشيو” جعلت المدرب “أنشلوتي” يتمنى عودة “غولام” بسرعة