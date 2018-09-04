سوداني يضيع رسميا لقاء غامبيا وبلماضي سيسرحه اليوم

تأكد رسميا غياب المهاجم هلال العربي سوداني عن اللقاء المرتقب الذي سيجمع الخضر ضد غامبيا في الثامن من الشهر الجاري بالعاصمة بانجول، وهذا بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

وأجرى مهاجم نوتنغهام فورست فور وصوله لمركز سيدي موسى أمس فحوصات لدى الطاقم الطبي للمنتخب الذي تأكد من عدم قدرة سوداني على المشاركة في الحصص التدريبية التي تسبق لقاء غامبيا، وتقرر تسريحه من أجل مواصلة العلاج في إنجلترا، ولو أن الناخب الوطني جمال بلماضي أصر على بقاء إبن شلف لغاية اليوم بمركز سيدي موسى من أجل حضور الإجتماع الذي سيعقده مع اللاعبين قبل تسريحه للعودة إلى ناديه.