حفيظ دراجي يصف الوقفة الاحتجاجية لنواب مجلس الأمة بالوقاحة السياسية والأخلاقية!

انتقد المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، نواب مجلس الامة بسبب مقاطعتهم الجلسة الافتتاحية للمجلس تضامنا مع نائب عن حزب الأرندي الذي تم توقيفه مؤخرا متلبسا برشوة.

وعلق دراجي على الواقعة بأنها سابقة هي الاولى من نوعها، متهما النواب بأنهم لم يسبق لهم التضامن مع البطالين والأطباء والأساتذة ولم يسبق لهم كذلك الاحتجاجا على قضايا الفساد.

كما ختم معلق قنوات "بي إن سبورت" أن تصرف نواب مجلس الأمة هو وقاحة سياسية وأخلاقية تدعوا إلى مزيد من القلق والتذمر على حد قوله.