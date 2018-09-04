قضيّة سرقة سيّارة تكشف ورشة سرّية لتقليد قطع الغيار بوهران

تمكنت مؤخرا، مصالح الشرطة القضائية بوهران، من اكتشاف ورشة سرّية لتقليد قطع الغيار الخاصّة بالمركبات من ماركات عالمية لتسوّق على أساس أنّها أصلية، حيث قادت عملية التحقيق في قضيّة سرقة سيّارة إلى اكتشاف هذه الورشة.

أفادت الإثنين، خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي لوهران، بأنّه بناء على تحريات قامت بها فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخصوص سرقة مركبة من إحدى الولايات الغربية المجاورة، تمّ تعيين مكان وجودها وتبيّن أنها مركونة بأحد المستودعات على مستوى دائرة السانيا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية من أجل عملية التفتيش تمّ استرجاع المركبة المسروقة.

كما كشفت عملية التفتيش عن وجود كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصّة بالمركبات مخزنة بالمستودع، وبعد معاينة عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية تبين وجود كمية كبيرة من قطع الغيار عليها مؤشّرات التقليد، إذ تم العثور داخل المستودع على ورشة مجهّزة بكامل التجهيزات تحتوي على أجهزة إعلام آلي ووسائل تقطيع وآلة نسخ وأخرى لتصميم أوسمة مقلّدة لعلامات مصنعي المركبات وقطع الغيار ذات الشهرة العالمية، كما تمّ العثور على عدد معتبر من علب التعبئة مهيّأة تحمل ماركات عالمية، إلى جانب قطع غيار مقلدة بقيمة مالية تقدر بـ700 مليون سنتيم كانت تسوّق بوهران ومختلف ولايات الغرب على أساس أنّها أصلية وبأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي، وأفضت التحريات المعمقة إلى أن الشخص كان يقوم بجلب قطع غيار مستوردة من طرف شركات معروفة وأخرى غير معروفة، المتورط يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من إحدى الولايات الشرقية كان يستخدم سجلا تجاريا على أنه تاجر متنقّل للتضليل، وقد أسفرت القضيّة عن تحرير إجراء قضائي أحيل بموجبه على العدالة.