بن غبريت تضع ضوابط خاصة بالتلاميذ الراسبين لإعادة السنة

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر، أن إيداع طلبات و إلتماسات إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من الإنتقال للأقسام العليا، سيكون في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 سبتمبر إلى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2018. على أن يودع الطلب لدى أمانة مدير المؤسسة الأصلية، مرفقا بنسخ من كشف نقاط الفصول الثلاثة.

وتضمّن نص البروتوكول التنظيمي لإعادة السنة، والذي نشر اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لوزيرة التربية نورية بن غبريت على الفايسبوك، الضوابط و المعايير البيداغوجية التي تعتمدها المؤسسات التربوية في قبول ملفات إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الراسبين وفق مبدا تكافؤ الفرص بين الطلبة ـ حسب نص الوثيقةـ .

ويلزم نص البروتوكول المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية، مدير المؤسسة التعليمية بإعلام أولياء التلاميذ الذين تتوفّر فيهم شروط إعادة السنة بفترة إيداع الطلبات والإلتماسات المتعلقة بإعادة السنة، لتودع الطلبات لدى امانة مدير المؤسسة الاصلية مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة الممتدة من يوم الاحد 16 سبتمبر الى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2018.

وحسب نص البروتوكول، فان مجالس الأقسام الاستثنائي تعقد جلساتها لدراسة الطلبات يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018. حيث سيتم تداول إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية و شفافية، بهذا الشأن يتّخذ المجلس قرارته طبقا لترتيبات خاصة تتعلق بمراعاة محتوى المادة 12 من القانون رقم 08/04المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والتي تضمن حق التمدرس إلى غاية بلوغه 16 سنة كاملة نهاية السنة المدرسية مع تمديد مدة التمردس الإلزامي بسنتين.

ليتم اعلان قرارات المجلس في اليوم الموالي لاجتماعي و ذلك يوم الأربعاء 3 أكتوبر ، حيث يتم تبليغ القرارات للتلاميذ المعنين و اوليائهم كتابيا عن طريق وثيقة فردية يستلمها الاولياء، بشرط ان يتم تسجيل التلاميذ المقبولين لإعادة السنة في اجل لا يتعدى يوم 7 أكتوبر.