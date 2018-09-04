السعودية : الداعية سلمان العودة يحاكم بتهم الإرهاب ويواجه حكم “القتل تعزيرا”

السعودية : الداعية سلمان العودة يحاكم بتهم الإرهاب ويواجه حكم “القتل تعزيرا”

شرعت السلطات السعودية بمحاكمة الداعية الإسلامي الشهير سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما كشف عنه حساب “معتقلي الرأي” وموقع القدس العربي.
وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، إن النيابة السعودية وجهت للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، وأوضح الحساب: “المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ قبل قليل بمحاكمة الشيخ سلمان العودة، والنيابة العامة توجه ضده 37 تهمة متعلقة بالإرهاب وتطالب بما سمته القتل تعزيراً ضده”.

وكان عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، قال إن والده تعرض للإذلال والإهانة خلال نقله من سجن ذهبان إلى سجن الحائر، مؤكدا تدهور حالته الصحة، وأنه يخضع للمحاكمات.

القراءة من TSA

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