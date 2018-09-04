السعودية : الداعية سلمان العودة يحاكم بتهم الإرهاب ويواجه حكم “القتل تعزيرا”
شرعت السلطات السعودية بمحاكمة الداعية الإسلامي الشهير سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما كشف عنه حساب “معتقلي الرأي” وموقع القدس العربي.
وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، إن النيابة السعودية وجهت للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، وأوضح الحساب: “المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ قبل قليل بمحاكمة الشيخ سلمان العودة، والنيابة العامة توجه ضده 37 تهمة متعلقة بالإرهاب وتطالب بما سمته القتل تعزيراً ضده”.
? عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl) 4 septembre 2018
المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ قبل قليل بمحاكمة الشيخ #سلمان_العودة، والنيابة العامة توجه ضده 37 تهمة متعلقة بالإرهاب وتطالب بما سمته "القتل تعزيراً " ضده !! pic.twitter.com/pYND0aPR2r
وكان عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، قال إن والده تعرض للإذلال والإهانة خلال نقله من سجن ذهبان إلى سجن الحائر، مؤكدا تدهور حالته الصحة، وأنه يخضع للمحاكمات.
للذين يسألون عن #الوضع_الصحي_للشيخ_العودة ، الوالد عادت مشكلة ارتفاع الضغط بعد نقله للرياض في ظروف سيئة جدا سأوضحها هنا بإذن الله تعالى:— د. عبدالله العودة (@aalodah) 2 septembre 2018
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