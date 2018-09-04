(فيديو)ماندي رابع أفضل مُمرّر في بطولة إسبانيا

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي مشواره في بطولة إسبانيا للموسم الكرويِّ الجديد، بِطريقة إيجابية وقوية جدا، مع فريقه ريال بيتيس إشبيلية.

ويتموقع المدافع عيسى ماندي رابعا، في لائحة ترتيب أفضل صانعي التمريرات الجيّدة، بِرصيد 244 توزيعة. خلف الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد، الذي يتصدّر الجدول بِمجموع 322 تمريرة جيّدة. ويشغل زميله بِالخط نفسه الكرواتي إيفان راكيتيتش المرتبة الثانية، بِرصيد 264 تمريرة جيّدة لِمصلحة فريقه برشلونة. ويحوز سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد المركز الثالث، بِمجموع 245 تمريرة جيّدة. وفقا لِإحصائيات نشرتها الصحيفة الإسبانية الشهيرة “آس”، الثلاثاء.

وكان عيسى ماندي قد ساهم بِقوّة في فوز فريقه بيتيس إشبيلية على الجار نادي إشبيلية (1-0)، حيث قدّم الدولي الجزائري كرة على طبق لِزميله متوسط الميدان خواكين، الذي لم يتردّد في تسجيل هدف الفوز بِرأسية مُحكمة، في الدقيقة الـ 80. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

وانْتُظمت هذه المباراة مساء الأحد الماضي، ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر بطولة إسبانيا.

ولعب عيسى ماندي كامل مقابلات ريال بيتيس إشبيلية، في منافسة “الليغا” للموسم الجديد. حيث يُعتبر مدافع “الخضر” أحد مفاتيح التكتيك الرئيسة للتقني كيكي سيتين مدرب النادي الإسباني.