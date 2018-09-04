“مورينيو”: “لم أرفض ضم كريستيانو رونالدو”

رد المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” على الشائعات التي نشرت مؤخرا من طرف الصحافة الإنجليزية، حول رفضه عودة “كريستيانو رونالدو” لـ “مانشستر يونايتد”.

وقال “مورينيو” في تصريحات صحفية: “جوفنتوس قام بانتدابات نوعية هذا الموسم من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال”.

وأضاف: “كانوا قريبين من تحقيق اللقب بعد وصوله للنهائي، ومع انضمام رونالدو، إيمري كان وبونوتشي يكون الفريق قد عزز حظوظه”.

وتابع: “لكن أؤكد لكم أنه سيواجه مباراتين صعبتين للغاية ضدنا، وبخصوص كريستيانو فهو لم يكن في أجندتنا حتى أقول له نعم أو لا”.

يذكر أن “السبيشال وان” دخل في حرب باردة مع مسؤولي “الشياطين الحمر” بسبب رفضهم لتلبية مطالبه في الميركاتو الصيفي.