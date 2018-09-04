60 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي

أكد نائب مدير الشرطة الحضرية، عبد الحميد سعيدي، أنه تم تجنيد 60 ألف شرطي من أجل تأمين الدخول الإجتماعي و المدرسي 2018 / 2019.

وقال عميد أول للشرطة سعيدي اليوم الثلاثاء في الكلمة التي ألقاها خلال تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الدخول المدرسي والإجتماعي أنه سيتم رفع عدد الحواجز على مستوى كل التجمعات السكنية والأسواق.

كما أكد ذات المسؤول دخول 34 ألف شرطي بالدراجات الهوائية للعمل هذه السنة من أجل تأمين الأماكن التي يكثر فيها النشاط، كما تم تسخير 2020 شرطي من أجل محاربة التجارة الفوضوية.