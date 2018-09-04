إهانة الإسلام وراء اعتداء أمستردام

أعلن مكتب الادعاء العام في هولندا الاثنين أن الشاب الأفغاني المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في أمستردام، قد أقدم على ذلك لأنه يعتقد أن الإسلام يتعرض للإهانات في هولندا.

وتضمن بيان لمكتب الإدعاء أن "الرجل يعتقد أن النبي محمد والقرآن والإسلام والله تعرضوا للإهانة في هولندا".مضيفا أن المشتبه به "جواد إس" كما تم التعريف عنه "لديه دافع إرهابي، وقد سافر إلى هولندا من أجل هذا الهدف".

وبحسب الادعاء ذكر الشاب الأفغاني النائبَ اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الذي أعلن قبل شهرين عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وجاء اعتداء الجمعة بعد يوم على إعلان فيلدرز عن إلغاء تنظيم المسابقة التي أغضبت المسلمين "لتجنب خطر جعل الناس ضحايا للعنف"، وفق النائب المتطرف. وفي وقت مبكر الاثنين مثل "جواد إس" أمام قاض هولندي قام بوضعه في الحجز، على أن يمثل مجددا بعد أسبوعين، في الوقت الذي تستمر فيه الشرطة بالتحقيق في القضية.

ويحتجز الشاب في سجن تحت حماية مشددة ويسمح له فقط بمقابلة محاميه.