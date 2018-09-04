بلماضي يعقد ندوته الصحفية اليوم

سيعقد الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم ندوة صحفية، بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وسيتناول خلالها التحضيرات الجارية استعدادا للمواجهة المرتقبة هذا السبت أمام غامبيا، كما ستكون الفرصة مواتية للرد على الانتقادات التي طالته بخصوص القائمة المعنية بالجولة الثانية من تصفيات “الكان”.

وكشفت “الفاف” أمس، أنّ المدرب السابق للدحيل القطري سيكون اليوم على موعد مع ثاني ندوة صحفية له منذ تولي زمام العارضة الفنية خلفا لرابح ماجر، وستدوم 40 دقيقة فقط.