استقالة وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية

قدمت اليوم، وزيرة شؤون الشباب والرياضة الفرنسية، لورا فليسيل، استقالتها من منصبها في الحكومة، لأسباب شخصية حسب ما أفادت به.

لورا فليسيل، التي برزت كبطلة أولمبية في المبارزة، ضمها ماكرون إلى حكومته عام 2017، حيث أسند لها مهمة الوزارة بتاريخ 17 ماي، ليكون المنصب كأول عمل سياسي لها، وذلك في حكومة إدوارد فيليب الثانية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. تجدر الإشارة إلى أن لورا فليسيل، المنحدرة من إقليم ما وراء البحار “غوادلوب” في جزر الكاريبي، وبرزت أيضا في ألعاب أتلانتا الأولمبية عام 1996 حينما أحرزت ذهبيتين في سلاح سيف المبارزة.

وحصدت الوزيرة بعدها ثلاث ميداليات أولمبية في دورات لاحقة فضلا عن العديد من الميداليات في البطولة العالمية، و اختتمت مسيرتها الرياضية في ألعاب لندن عام 2012 وفي عمرها 40 عاما.