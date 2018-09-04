ترحيل ألف نازح نيجري من تمنراست نحو بلادهم

استكملت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بولاية تمنراست، تحضيراتها الخاصة بعملية الترحيل رقم 95 الخاصة هذه المرة بترحيل ألف نازح نيجري أغلبهم نساء وأطفال من 17 ولاية إلى بلادهم، انطلاقا من مركز التجميع بمدينة تمنراست، بعد أن قضوا 72 ساعة كراحة بالمركز.

وبحسب ممثل اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بولاية تمنراست مولاي الشيخ، فإنه تم تسخير أكثر من 40 حافلة وتجنيد 48 متطوعا لإنجاح العملية، في ظروف جيدة من حيث الإقامة في غرف مجهزة بالتكييف، مع مواكبة أمنية إلى غاية الحدود مع دولة النيجر.

وأشار ممثل الهلال الأحمر الجزائري بالولاية إلى أنه سيتم إيصال النازحين إلى غاية مدينة اقادز وسط دولة النيجر على مسافة 600 كلم داخل التراب النيجري، حيث يتم تسليمهم إلى السلطات هناك، علما أن عملية الترحيل هذه تمت تحت أنظار قنصل النيجر بتمنراست، الذي ثمن جهود الدولة الجزائرية من خلال تحسن ظروف وعمليات التكفل بالمهاجرين والنازحين خلال جميع عمليات الترحيل التي جاءت بطلب من سلطات بلاده.