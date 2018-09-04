علامات تنذر بقصور القلب

قال البروفيسور هانز يورغن هيبنر إن قصور القلب يحدث نتيجة خلل وظيفي بالقلب كمستقبل للدم ومضخة لانتشار الدم إلى أنحاء الجسم لإمداده بالمواد الغذائية والأوكسجين.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة أن أعراض قصور القلب تتمثل في ضيق التنفس، خاصة عند الاستلقاء أو ممارسة الرياضة، وتورم الساق وصعوبة صعود الدرج وصعوبة حمل الأغراض الثقيلة كصندوق المشروبات.

وينبغي استشارة اختصاصي أمراض قلب للتحقق من الإصابة بهذا القصور، وذلك بإجراء فحوصات ضغط الدم ونسبة السكر بالدم ووظائف الكلى، نظرا لأن الكلى تتحكم هي الأخرى في الدورة الدموية، حسب المتحدث ذاته.

وبعد تشخيص الإصابة بقصور القلب ينبغي العمل على إنقاص الوزن، مما يساعد بدوره على خفض نسبة السكر بالدم وضغط الدم المرتفع، في حين يمكن مواجهة احتباس الماء المسبب لتورم الساقين بواسطة الأدوية المدرة للبول.

وعقب تخطي المرحلة الخطيرة ينبغي على المريض اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بانتظام، كالمشي كل يوم لمدة نصف ساعة أو ممارسة السباحة أو ركوب الدراجات الهوائية.

كما ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة وتناول البروتين بشكل كاف، بمعدل يتراوح بين عشرين وثلاثين غراما لكل وجبة، كما يقول البروفيسور هانز يورغن هيبنر.