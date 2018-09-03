انطلاق مشروع انجاز حضيرة للتسلية بأعالي جبل الوحش قريبا

ستنتعش صناعة حظائر التسلية والترفيه بالجزائر الموجهة خصيصا للأطفال والشباب بحظيرة ‘’بليكز بارك” بسفوح جبل الوحش بأعالي مدينة قسنطينة والتي ستنطلق أشغال إنجازها قريبا لتكون جاهزة في مارس 2019. و يعد مشروع هذه المؤسسة الترفيهية ذات الطراز الرفيع و التي تتربع على 10 هكتارات و المتميزة بهندستها و بطبيعة بعض خدماتها، ثمرة شراكة ثلاثية صينية-روسية-إيطالية، كما أن أشغال إنجاز هذه الحظيرة سيشرف عليها رئيس مشروع روسي الجنسية “ و ستتكفل شركة صينية ببناء مطاعم ذات طابق أرضي و آخر علوي ومدخل الحظيرة والجناح الإداري، كما أشار أنه من المحتمل أن يتم هدم الهياكل القديمة الذي سيسفر عن التخلص من ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف متر مكعب من البقايا و الردوم، أفاد السيد بليكز أن هذه الحظيرة ستتضمن عشرات المطاعم و ستبنى وفقا لهندسة معمارية مستوحاة 100 بالمائة من فن العمارة الروسية و ستحتوي على 15 مأوى مخصص لأعوان الحراسة والأمن، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه المنشأة ستحتضن ما يقارب 30 كشكا متعدد الخدمات موجه لبيع الفشار و الحلوى و بطاقات التعبئة للهاتف المحمول و السجائر وغيرها، واستنادا لصاحب المشروع، فان هذا الاخير تفوق تكلفته الـ 5 مليار و هو مستوحى من ديزني لاند و يحصي 22 لعبة بعلو 50 مترا لكل واحدة سيتم تركيبها وصيانتها من طرف إيطاليين و سيتضمن عجلة كبيرة ستكون الأعلى في الجزائر على إرتفاع 50 مترا، كما ستكون الفرصة مفتوحة أمام عشاق الإثارة والمغامرة من خلال ألعاب سكة الموت العملاقة “ ال8 الكبيرة “ و سفينة القراصنة والبرج المتأرجح إضافة إلى لعبة سيارات التصادم الموجهة للأطفال و البالغين وكذا لعبة الأحصنة الخشبية الدوارة، وفي نفس السياق ينتظر السكان المحليون دخول الحظيرة حيز الخدمة وذلك بعد عشرين سنة من الفراغ في مجال التسلية والترفيه منذ حل مؤسسة تسيير هياكل التسلية والترفيه “ إيجيلكو” التي كانت تحتل الموقع الذي ستنجز فوقه المشروع، في شهر ماي 2017، تم الإعلان عن مزايدة علنية لاستغلال الموقع القديم لحظيرة التسلية والترفيه لجبل الوحش وإعادة بعث الحياة فيها وهي المزايدة التي شارك فيها 5 راغبين في الاستثمار بالموقع، وفي انتظار افتتاح حظيرة “ بليكز بارك “ ربيع 2019 فإن مواطني مدينة الصخر العتيق ليس لديهم أي خيار آخر سوى مواصلة التنقل لعشرات الكيلوميترات من أجل أخذ أبنائهم للتسلية والترفيه بحظائر التسلية بولايتي باتنة وسطيف خاصة.