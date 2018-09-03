بوتفليقة ينهي مهام والي ولاية البليدة

أنهى رئيس الجمهورية مهام والي ولاية البليدة مصطفى لعياضي ، بحسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي خلال نشرة الثامنة .

ولم يقدم التلفزيون العمومي توضيحات حول هذا الفصل الذي يأتي بعد تفشي وباء الكوليرا، والذي أصاب بشكل كبير ولاية البليدة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة بسبب هذا الوباء.

وقد أظهر وباء الكوليرا الحالة المؤسفة التي تعاني منها مدينة البليدة، حيث تتكدس القمامة على الأرصفة والشوارع، كما وجهت انتقادات لاذعة لوالي البليدة بسبب الإدارة الفوضوية للأزمة الناجمة عن وباء الكوليرا.

وكان الجزائريون قد صدموا من خلال تصرف والي البليدة مع إحدى المريضات بالكوليرا، حيث منعهم من فتح الباب ليتكلموا معه، واكتفى بمخاطبتهم من بعيد ومن خلف غضبان الباب الحديدي.