كارل مجاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع الخضر ويشيد بصراحة بلماضي

كشف كارل مجاني القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري عن اعتزاله اللعب بصفة نهائية على المستوى الدولي، وذلك في تصريحات صحفية، وقال مجاني في هذا السياق: “اتخذت قرار النهائي باعتزال اللعب دوليا”، وتابع: “لو كنت أبلغ من العمر 28 أو 29 سنة، كنت سأفكر في الأمر، لكن اليوم أنا أبلغ 33 سنة وأصبحت مؤخرا أبا لابن يعيش في فرنسا، تواريخ فترة التوقف الدولي لن تسمح لي برؤية عائلتي مما جعلني أقرر إعلان اعتزالي الدولي”، وأتم مجاني كلامه قائلا :”في كل الأحوال أنا سعيد للغاية بالخطوة التي قام بها بلماضي عندما اتصل بي وأعلمني بأسباب عدم توجيه الدعوة لي، أغادر المنتخب الوطني الجزائري بكثير من الفخر ولو أنه كان بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل في السنوات الثلاث الأخيرة”، يذكر أن كارل مجاني مثل المنتخب الوطني الجزائري في 62 مباراة منذ سنة 2010 سجل خلالها 4 أهداف، كما شارك معه في كأس العالم جنوب إفريقيا 2010.