مليون و665 ألف طالب يلتحقون بالجامعات هذه السنة

كشف مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة عن تسجيل ما يقارب مليون و665 ألف طالب في كل الأطوار خلال السنة الجامعية 2018/2019، وهو عدد منخفض مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح مدير التكوين العالي أن ما يقارب مليون و665 ألف طالب سيتم توزيعهم على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا و32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع لبيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب 9 مؤسسات جامعية خاصة.

وقال بوقزاطة في تصريح –نقلته وكالة الأنباء الجزائرية- أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تسجيلات نهائية سلسة ومرنة لفائدة الطلبة الجدد إلى غاية 06 سبتمبر الجاري، وذلك حسب المواعيد التي أعطيت لحاملي شهادة البكالوريا لتفادي الضغوطات التي قد تحدث، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة معالجة الحالات الخاصة الناجمة عن عدة وضعيات لطلبة تخلفوا عن التسجيلات أو لم يقوموا بأي إجراء في مسار التسجيل الجامعي، والذين رسبوا في المقابلات الشفوية والاختبارات، حيث ستمنح لهم فترة للتسجيلات النهائية من 7 حتى 16 سبتمبر الجاري، والذي سيكون آخر أجل للتسجيل الجامعي ليشرع بعد ذلك مباشرة في الدخول الجامعي.