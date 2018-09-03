400 ألف منصب جديد للدخول المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي عن تخصيص 400.000 منصب تكوين جديد لدورة الدخول المهني الجديد المرتقب يوم 23 سبتمبر الجاري، مع تعزيز القطاع بـ40 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها خلال هذا الشهر.

وقال مباركي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، أن عدد المناصب المخصصة للتكوين المهني ارتفع هذه السنة إلى 400.000 ألف منصب، ويمكن أن يرتفع في حالة الضرورة وذلك من خلال استغلال كل الفرص المتاحة في نمط التكوين عن طريr التمهين.

وأضاف الوزير أن مؤسسات التكوين المهني جاهزة لاستقبال كل طالبي التكوين في ظروف لائقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التكفل بالاحتياجات من الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة والتنمية الاقتصادية وعلى الاستجابة للطلب الاجتماعي من حيث التكوين المهني إلى جانب الفروع الأخرى للمنظومة الوطنية للتربية، لافتا إلى أن 450.000 شاب يغادرون سنويا التعليم دون شهادات أو مؤهلات، حيث يراهن القطاع على إعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب نح التحضير لشهادات مهنية والحصول على تأهيل.

وكشف الوزير عن تعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين بـ40 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها بمناسبة دخول التكوين المهني المرتقب في 23 سبتمبر القادم، حيث سيصل عدد المؤسسات إلى 1295 مؤسسة، أي بزيادة تساوي 67 مؤسسة مقارن بدورة 2017، مشيرا إلى أن دورة فيفري 2018 ستعرف افتتاح 4 مؤسسة جديدة بمناسبة الدخول المقبل.