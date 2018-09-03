الأرندي يتجاهل قضية السيناتور المتهم بالفساد

عقدت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 3 سبتمبر، اجتماعها الأول برئاسة فؤاد بن مرابط، رئيس المجموعة البرلمانية، عضو المكتب الوطني للحزب.

وجاء في بيان للحزب أن هذا الاجتماع يعد تقليدا دأبت مجموعة التجمع على تنظيمه عشية افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني.

وتجاهل البرلمانيون المجتمعون قضية السيناتور المحبوس في قضية تتعلق بالفساد رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، ورغم أن قضيته كانت سببا في وقوف عدد من أعضاء مجلس الأمة في وقت احتجاجية في أروقة مجلس الأمة اليوم.

وكان أويحيى قد أًدر بيانا في وقت سابق أعلن فيه تنحية السيناتور من عضوية الارندي بتهم تتعلق بالفساد.

وركز برلمانيو الارندي على التشاور والنقاش وتنسيق المواقف حول العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني، خصوصا مع ما هو مُنتظر من المحطات المقبلة التي تتصدرها مشاريع القوانين، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أنه “تم تبليغ تعليمات أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، إلى النواب والقاضية بضرورة التركيز على العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، و التجند أكثر من أجل مشاركة فعلية وفعالة لكتلة التجمع في إنجاح الإصلاحات السياسية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية”.