بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية الأوروبية

وضع موقع هوسكورد العالمي المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة المثالية الأوروبية ...

لمباريات نهاية الأسبوع في مختلف البطولات الأوروبية وهذا بعد الاداء الجيد الدي ظهر به خريج مدرسة نادي بارادو في مباراة ناديه رين أمام بوردو أين قدم ابن قسنطينة مباراة كبيرة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، فضلا عن تسجيله أول اهدافه في البطولة الفرنسية لهذا الموسم، علما أن التشكيلة المثالية ضمت أسماء بارزة في صورة ثنائي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وهداف مانشستر يوناتيد لوكاكو وأسماء أخرى تالقت مع أنديتها في لقاءات نهاية الأسبوع.