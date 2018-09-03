هكذا استقبل رئيس الوزراء الدنماركي ماكرون(فيديو)

شارك لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، ضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بالدرجات الهوائية بشوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك على هامش زيارة ماكرون إلى الدنمارك.

ماكرون ظهر في مجموعة من الصور وهو يقود دراجته برفقة رئيس الوزراء الدنماركي، وعدد آخر من المرافقين لهم، مستمتعين بجولتهم في شوارع الدنمارك.

زيارة ماكرون هي أول زيارة يجريها رئيس فرنسي إلى الدنمارك منذ 36 عاما، حيث استقبلته الملكة مارغريت الثانية، ملكة الدنمارك، بقصر "أمالينبورغ"، أعقبها مشاركته في مأدبة غذاء مع رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن بقصر كريستيانسبورغ الحكومي.

الرئيس الفرنسي زار أيضا العاصمة الفنلدية هلسينكي، في الزيارة الرسمية الأولى لرئيس فرنسي منذ 19 عاما.