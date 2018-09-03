زرواطي تشارك في مؤتمر حول البيئة بإستونيا

تشارك وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي, في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول البيئة بالعاصمة الاستونية, تالين، من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، يعتبر هذا المؤتمر الذي سينظم تحت شعار "منتدى إبداع الأرض" فرصة كبيرة لمناقشة المقاربات المبتكرة التي يمكن توسيعها من خلال الشراكات الفعالة, كما سيحدد الحلول الإستراتيجية للتحديات البيئية التي من شأنها التأثير ايجابيا إذا ما تم تنفيذها على الصعيدين الوطني و الإقليمي و العالمي.

و سيشارك في هذا المؤتمر عدد من الزوار و صناع القرار و نخبة من الأكادميين و المفكرين و المجتمع المدني إضافة إلى عدد هام من الفاعلين في القطاع الخاص و العمومي, حيث سيناقش الحاضرون أربعة محاور هامة و المتعلقة بالحوكمة، الشراكة و الإبداع في ميدان البيانات و التكنولوجيا، الاقتصاد الأخضر و النماذج الاقتصادية الجديدة و كذلك أنماط الحياة المستدامة و الابتكار في المناطق الحضرية.

و من المنتظر أن يخرج المؤتمر بنتائج ستساهم بشكل مباشر في التحضير للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستنعقد في عاصمة كينيا, نيروبي، من 11 إلى 15 مارس 2019 و التي ستناقش الحلول المبتكرة للتحديات البيئية و الاستهلاك و الإنتاج المستدامان.

و ستكون الفرصة لزرواطي من أجل عقد لقاءات ثنائية مع نظرائها من مختلف الدول المشاركة قصد تعزيز روابط التعاون في مجال البيئة و الطاقات المتجددة و كذا بحث سبل و آفاق الشراكات مع مختلف الفاعلين في المجال, يضيف البيان.