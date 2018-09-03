بالفيديو..هكذا رد ميهوبي على منتقدي مشاركة الفرنسي “جيرارد ديبارديو” في فيلم أحمد باي

برّر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، تمسك فريق إنتاج الفيلم التاريخي “أحمد باي”، بخيار انتقاء الممثل الفرنسي “جيرارد ديبارديو” ، لأداء دور الداي حسين أحد الأدوار الأساسية في العمل، إلى حرصهم على توفير أسباب نجاح العمل في الخارج، مؤكدا على أن هذا الخيار من شانه ان يعطي دفعا قويا للفيلم عامليا.

وقال ميهوبي في تصريح للصحافة على هامش أشغال افتتاح الدورة العادية للبرلمان، وفي رده على الجدل الذي تشهده الساحة الإعلامية والسينمائية بسبب إسناد دور الباي حسين للممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو، المتهم بقضية أخلاقية في فرنسا، بأن “تلك القضية خاصة به وتعنيه هو ” مضيفا ” نحن تعاقدنا مع الممثل المحترف والمسائل الأخرى لا تعنينا”.

وتأكيدا على موقف وزارة الثقافة، وفريق الانتاج التي تشرف على ادارته السينمائية “سميرة ايت الحاج”، شدّد ميهوبي على أن اختيار الممثل جيرارد ديباريو ، شأن يتعلف بفريق الإنتاج الذي اشرف على انتقاء السيناريو و المخرج و الممثلين. مؤكدا في ذات السياق على العلاقات الطيبة التي تجمع هذا الممثل الفرنسي مع الجزائر والسينما الجزائر، قائلا ” هو صديق الجزائر له علاقة جيد بالسينما الجزائرية والسينمائيين، وله مواقف مهمة بالنسبة للجزائر أيضا “.