اطمئنوا.. مياه الحنفيات صحية مائة بالمائة

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن “مياه الحنفيات مراقبة بشكل صارم واستهلاكها صحي مائة بالمائة، فلا داعي للخوف”، بالمقابل أكد أن التحاليل الخاصة بالمنابع الطبيعية لم تصدر بعد.

وأوضح الوزير في تصريح على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية، الإثنين، “أن هذه المادة الحيوية تعد من المنتجات الأكثر استهلاكا، وبالتالي لا يجب التخوف منها”. وفي رده على سؤال يتعلق بالمنابع الطبيعية، أوضح نسيب أن هذه الأخيرة تخضع لتحاليل حاليا، وأن النتائج لم تصدر بعد.

ومعلوم أن وزارة الموارد المائية، كانت قد طمأنت في وقت سابق كافة المواطنين “ان مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت والشبكات العمومية للتموين هي مياه سليمة وصالحة للشرب ولا داعي للخوف من استهلاكها”.