البرلمان بغرفتيه يجتمع لعرض مشاريع القوانين التي ستناقش خلال الدورة الحالية

ترأس كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني ،اليوم الإثنين إجتماعا مشتركا لمكتبي غرفة البرلمان.

ويندرج في إطار القانون العضوي الذي ينظم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وقت تم خلال الإجتماع عرض، ممثل الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية2018/2019.

وتمتثلت المشاريع التي يمكن أيداعها

مشروع قانون المالية لسنة العام2019.

مشروع قانون يتضمن تسوية قانون الميزانية للعام2016.

مشروع قانون يتعلق بالأنشطة النووية،مشروع قانون يتعلق بالأنشطة الفضائية.

إضافة الى مشاريع قوانين عضوية هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزاريةوهذا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم16-12.

وفتح المجال أمام أعضاء المكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الراي بخصوص اولوية وترتيب بعض المشاريع القوانين التي عرضها ممثل الحكومة

كما تم تناول الإجتماع كيفيات تكثف تنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغية ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.