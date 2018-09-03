ما الذي إشترطته نيجيريا على فولكس فاكن مقابل إنشاء مصنع لتركيب السيارات داخل اراضيها

و قعت نيجيريا مذكرة تفاهم مع مجموعة فولكس واجن لتطوير رؤية مشتركة لإنشاء مصنع لسيارات في البلاد وقالت وزارة التجارة و الصناعة و الإستثمار النيجيرية في بيان لها اليوم ان فولس فاجن ستلتزم بتنفيذ خطة مرحلية فيما يتعلق بتجميع المركبات بنيجيريا على ان تشمل المرحلة النهائية تحويل نيجيريا الى قطب لسيارات في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا عبر الإنتقال من تجميع السيارات الى إنتاجها نهائيا في نيجيريا .

و للوصل الى هذا الهدف إشترطت الحكومة النيجيرية تضمين إنشاء أكاديمية تدريب بالتعاون مع الحكومة الألمانية ضمن الإتفاق و هو ما سيسمح بتكوين يد عاملة نيجيرية مؤهلة في مجال صناعة السيارات حيث ستوفر الأكاديمية تدريبًا تقنيا واسع النطاق وفق ما جاء في البيان .

من جهتها تعهدت الحكومة النيجيرية بتعديل سياستها الخاصة بالسيارات وقالت إن الصيغة النهائية ستشمل الانتقال التدريجي من استيراد السيارات المستعملة إلى تصنيع وتوزيع سيارات الركاب الجديدة مع توفير بيئة تشريعية مواتية تشجع على تصنيع السيارات في نيجيريا.

و تمتلك فولكس فاجن داخل القارة الإفريقية , منشأة تصنيع كاملة في جنوب أفريقيا ، في حين تقوم بتجميع السيارات في كينيا والجزائر ورواندا.