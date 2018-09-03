الأطباء المقيمون يعودون الى الاحتجاج يوم الأربعاء

قال المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين حمزة بوطالب، بأنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 5 سبتمبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل الأطباء المختصين الجدد تضامنا مع الأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية التخصّص، للمطالبة ببرمجة دورة استدراكية للراسبين في هذا الامتحان المصري الذي تم في ظروف استثنائية في دورته الماضية.

وأكد حمزة بوطالب في تصريح لـ TSAعربي، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تبرمج لحد الساعة الدورة الاستدراكية لامتحانات نهاية التخصص، التي تتم في العادة في دورتين عادية واستدراكية. مشيرا الى العدد الكبير من الأطباء المقيمين الذين رسبوا في هذا الامتحان المصيري على عكس السنوات الماضية، في الوقت الذي تتماطل الوزارة في تحديد مصير هؤلاء الراسبين في إقرار دورة استدراكية او اخذ الظروف الصعبة والضغوط التي مر بها الأطباء لصياغة حل ينقضهم من خسارة سنة كامل. وهو ما دفع الأطباء المختصون الجدد الناجحون في الامتحان الى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم الراسبين في نفس اليوم المبرمج لاختيارهم للأماكن التي سيقضون فيها مدة الخدمة المدنية التي أكد بوطالب بانها ستتم وفقا لمضمون محضر الاتفاق بين وزيرة التعليم العالي وتنسيقية الأطباء المقيمين شهر أفريل الفارط والتي تقضي بتقليص مدة الخدمة المدنية وفقا لما ينص عليه محضر الاتفاق الجديد.

في ذات السياق أكّد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، على عودة الأطباء المقيمين إلى الشارع خلال الأيام المقبلة، وذلك لمطالبة وزارة الصحة بالوفاء بوعودها التي لازالت معلقة منذ اخر محضر اتفاق بينهم وبين الوصاية شهر أفريل الفارط.