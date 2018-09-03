راوية : “لا إلغاء لسياسية الدعم ولا ضرائب إضافية في 2019”

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بان الحكومة لن تقر أي زيادات في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية 2019، مؤكدا إنها لن تتخلي عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية، نافيا بذلك تصريحات كان قدر أدلى بها سابقا بالشروع تدريجيا في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام القادم.نفى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين، وجود أي قرار لمراجعة سياسة الدعم، وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية، أن الحكومة لن تراجع سياسة الدعم الذي تخصصه للجزائريين قبل تحديد قائمة المعوزين. وأكد من جانب أخر بان الحكومة لن ترفض أي زيادة في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019.

من جانب أخر، أكد الوزير أن الشركات الأجنبية ليست مستهدفة من قبل الحكومة، في إشارة إلى بعض التدابير الواردة في مسودة المشروع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، موضحا بان مديرية الضرائب دأبت منذ فترة على اتخاذ إجراءات تسمح بمواجهة الغش الضريبي ولا تستهدف أي شركات بعينها.