الشركة الجزائرية لصناعة السيارات مرسيدس بنز ستطرح "سبرنتر الجديدة vs30" في السوق شهر أفريل المقبل

ستطرح الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (ولاية تيارت) سيارة سبرنتر الجديدة "في اس 30" في السوق شهر أبريل المقبل، حسبما أفاد به اليوم الاثنين المدير العام للشركة.

وأوضح كريم خروبي لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مراسم تسليم حافلات للنقل المدرسي من إنتاج ذات الشركة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن "الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز ستطرح سيارة جديدة سبرنتر في اس 30 في السوق شهر أبريل المقبل والتي ستنطلق في مرحلة انتاجها التجريبية شهر فبراير القادم".

وأضاف أن "عملية التحضير لإنتاج هذه السيارة الجديدة التي انطلقت الشركة الأم في تصنيعها بداية العام الجاري بألمانيا جارية وفق مخطط العمل المسطر حيث سيتم الانتهاء من وضع وحدة الانتاج الخاصة بها شهر يناير المقبل ويشرع مباشرة في تركيب هذه السيارة بنسبة 100 بالمائة بدل التركيب التدريجي الذي كان معتمدا في انتاج سبرتنر القديمة التي سيتم توقيف انتاجها نهائيا مع الانطلاق في إنتاج السيارة الجديدة".

وأشار نفس المسؤول الى "أن التحضير لإنتاج هذه السيارة الجديدة يتمثل في توسيع وحدة الانتاج بإضافة 10 محطات إنتاج في الخط الثانوي لسلسلة التركيب الخاصة بسبرنتر القديمة لتصبح 22 محطة حيث ان وحدة الانتاج الموسعة تأخذ بعين الاعتبار الانطلاق مباشرة في تركيب سيارة سبرنتر في اس 30 بنسبة 100 بالمائة".

وأبرز السيد خروبي أن "انتاج سيارة جديدة وبنسبة تركيب 100 بالمائة سيسمح بتوظيف 150 عاملا جديدا من أصل حوالي 200 متربص تلقوا التكوين القاعدي حيث يخضع المتربصون الذين تم قبولهم إلى تكوين متخصص بدءا يسمح لهم بالتوظيف المباشر في الشركة بدءا من اكتوبر القادم".

ومن جهة أخرى ينتظر الاتفاق بشأن سيارة كلاس ج الرباعية الدفع الموجهة للمدنيين حيث يجري التفاوض مع الشريك الألماني"ديملير" من أجل الانطلاق في إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف سيارة رباعية الدفع للمدنيين تراعى فيها ظروف السوق الجزائرية والزبائن المستهدفين من ناحية السعر والجودة حسب المسؤولين بالشركة.

يذكر أن الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف تنتج حاليا سيارة كلاس ج الرباعية الدفع الموجهة لوحدات الجيش الشعبي ومختلف الهيئات والشركات العمومية وسيارة سبرنتر حيث يتم تكييف هذين الصنفين حسب الاستعمالات.