نسيب: تحاليل مياه الينابيع لم تصدر بعد

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الاثنين بالجزائر أن " مياه الحنفيات مراقبة بشكل صارم واستهلاكها صحي مائة بالمائة" .

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019، لمجلس الأمة أن هذه المادة الحيوية تعد " من المنتجات الأكثر رقابة " وأنها "سليمة مائة بالمائة".

وفي رده على سؤال يتعلق بالمنابع الطبيعية، أوضح نسيب أن هذه الأخيرة تخضع للتحاليل حاليا، وأن النتائج لم تصدر بعد.

وكانت وزارة الموارد المائية قد طمئنت في وقت سابق كافة المواطنين "ان مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت و الشبكات العمومية للتموين هي مياه سليمة وصالحة للشرب و لا داعي للخوف من استهلاكها".

وتتوفر كل محطات معالجة المياه و التي يفوق عددها 90 محطة عبر التراب الوطني على مخبر يتابع كل مراحل المراقبة و المعالجة حيث لا تضخ المياه في شبكات التوزيع إلا بعد التأكد من سلامتها, يضيف الوزير.

وأضاف الوزير أن كل ولاية عبر الوطن تحوز على مخبر لمراقبة صلاحية وجودة مياه الاستهلاك التي تضخ في الخزانات و شبكات التوزيع لتموين المواطنين.

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