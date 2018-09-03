لهذا السبب ستبقى اسعار الغاز و الوقود و الكهرباء على حالها في 2019

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني خلال إفتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه اليوم الإثنين ، أنه "لا زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية لسنة 2019"

في المقابل كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية انه " لن يتم مراجعة سياسة الدعم حتى يتم تحديد قائمة المعوزين" حيث يتم العمل حاليا على إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين حسب معايير لم يكشف عنها بعد .

و أعلنت الحكومة نيتها الإنتقال من سياسات الدعم المعممة المعمول بها حاليا الى سياسات دعم موجهة يتم من خلالها تحرير اسعار المواد و الخدمات و إبقاء الدعم للفئات المعوزة فقط .