الإطاحة بعصابات إجرامية بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر من توقيف سبعة عشرة شخصا في عمليات متفرقة متعلقة بالإطاحة بعصابات إجرامية دولية تحترف المتاجرة في المخدرات و الأقراص المهلوسة و كذا الاعتداءات على مستعملي الطريق في أقاليم أولاد فايت و الدرارية و براقي و الدويرة و زرالدة و بئر توتة و الرويبة ، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان صادر عن ذات المصالح.

و قد تم إيداع المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 36 سنة الحبس بعد حجز 1.5 كلغ من المخدرات و 375 قرص مهلوس.

و قد انطلقت القضية الأولى حينما تلقت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة معلومات مفادها وجود عصابة تقوم بترويج المخدرات الصلبة و المهلوسات

على مستوى محور بلديتي أولاد فايت و الدرارية ، و بعد الترصد لأفراد العصابة تم توقيف 3 أشخاص و حجز 170 غراما من الكيف المعالج و أقراص مهلوسة مختلفة الأنواع و كمية من الكوكايين و أسلحة بيضاء و ألعاب نارية كانت تستعمل في الاعتداءات على المواطنين، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم.

أما القضية الثانية التي تمت معالجتها من قبل الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لكل من الدويرة و زرالدة و بئر التوتة و الرويبة فقد تم من خلالها توقيف 7 أشخاص و حجز 300 قرص مهلوس و 983 غراما من الكيف المعالج فيما قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي بتوقيف عصابة أشرار مكونة من 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية الذين زرعوا الرعب بإقليم بلدية براقي عن طريق قيامهم بالاعتداءات على مستعملي الطريق.

و قد تم حجز في هذه القضية الأخيرة 6 سيوف من مختلف الأحجام و قارورة مسيلة للدموع و كمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج و أقراص مهلوسة.