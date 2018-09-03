تسليم 150 حافلة للنقل المدرسي

تم ،اليوم الإثنين، بمقر الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف (ولاية تيارت) تسليم 150 مركبة نفعية من نوع مرسيدس سبرنتر مخصصة للنقل المدرسي لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وفي كلمة ألقاها أثناء مراسم التسليم أبرز كريم خروبي المدير العام للشركة

الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس لعين بوشقيف والتابعة لوزارة

الدفاع الوطني ،أن الشركة طورت مركبات من نوع سبرنتر إلى حافلات نقل مدرسي بـ 24 مقعدا تم اليوم تسليم 150 منها لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أصل 1000 حافلة مماثلة تم الطلب عليها من طرف ذات الوزارة.

وأكد ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدير العام للمالية والوسائل بذات الوزارة يزيد زغبيب أن 150 حافلة التي تم استلامها اليوم من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف تدخل ضمن تجسيد المشروع الوطني للنقل المدرسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووافق عليه مجلس الوزراء.