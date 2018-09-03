وفاق سطيف يعرف منافسه اليوم

تجرى مساء اليوم الإثنين قرعة دور الثمانية لبطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور مندوبي الأندية المتأهلة وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وصعدت 8 أندية لدور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا منها 4 فرق في الصدارة وهي الأهلي المصري، والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي التونسي، فى مواجهة 4 أندية احتلت الوصافة في دور المجموعات وهى الترجي التونسي، ووفاق سطيف ، وبريميرو دو أوجوستو الأنغولى، وحوريا الغيني.

ويواجه وفاق سطيف الوصيف في المجموعة الثانية إحدى الفرق الثلاثة من متصدري المجموعات وهي مواجهات عربية خالصة ( الأهلي المصري وهي العقبة الأصعب والأقوى، والوداد البيضاوي المغربي، والنجم الساحلي التونسي).

وتأهل وفاق سطيف إلى دور ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

وفى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، تأهلت8 أندية هي الرجاء ونهضة بركان المغربيان وإنيمبا النيجيري واتحاد الجزائر في الصدارة والمصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي ورايون سبورت الرواندي وكارا من الكونغو برازفيل في الوصافة.

وينتظر اتحاد الجزائر مواجهة أحد أندية التالية: المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي ورايون سبورت الرواندي وكارا من الكونغو برازفيل، وهو ما يرسم مشواراً صعبا.