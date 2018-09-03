مفاجأة كبيرة في قائمة المُرشحين لجائزة أحسن حارس في العالم

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للحراس الذين سيتنافسون على جائزة أفضل حارس في العالم عن سنة 2018...

وكانت المفاجأة كبيرة بوجود اسم الدانمرك كاسبر شمايكل حارس نادي ليستر سيتي والذي تألق مع ناديه، بالإضافة إلى منتخب بلاده الذي شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة بـ روسيا، وضمت قائمة المرشحين كذلك، اسم البلجيكي تيبو كورتوا المنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد وأيضا الفرنسي هوغو لويس حارس توتنهام وقائد المنتخب الفرنسي المُتوج بلقب كأس العالم.